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17.02.2025 в 12:44

Импорт электроники в Россию сократился впервые за два года

Причины — высокая ключевая ставка и трудности с проведением платежей в Китай

В 2024 году поставки электроники в Россию по некоторым категориям сократились до 3% в годовом выражении. Раньше уменьшение импорта наблюдалось в 2014 и 2022 годах. Если тогда влияние оказали санкции со стороны Евросоюза и США, то в прошлом году причинами стали высокая ключевая ставка Центробанка и сложности с проведением платежей в Китай. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, импорт электроники в 2024 году снизился в годовом выражении на 1,5−2%. Согласно информации Федеральной таможенной службы (ФТС), за 10 месяцев прошлого года высокотехнологичный импорт, который включает электронику, оборудование, транспорт и другое, сократился на $1,2 млрд, или на 1,1% к тому же периоду 2023 года.

Размер агентской комиссии за переводы в зарубежные банки снизился с 3−5% в 2024 году до 1,7−2,5% в 2025-м.

В России растет спрос на поддержанную бытовую технику и снижается на новые устройства. Игроки рынка прогнозируют увеличение интереса россиян к локализованной электронике, так как цены на нее ниже. Также эксперты считают, что иностранные производители электроники в РФ находятся в более выигрышной позиции, т. к. кредиты в Китае и странах Европы выдаются под меньшую ставку.

В 2025 году импорт электроники продолжит сокращаться. Произойдет это из-за высоких ставок кредитования и экспортных ограничений КНР на товары двойного назначения.

Импорт Электроника
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