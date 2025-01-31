В России предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять имена из-за травли. Делать это можно будет даже без согласия родителей. Такое обращение депутат направил в Минтруд, пишет РИА Новости.

Даванков считает, что необходимо законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения 18 лет. Сделать это можно будет в ЗАГСе по заявлению ребенка и представителя образовательной организации, который подтвердит, что имя стало причиной травли. Новое имя несовершеннолетнему смогут присвоить из списка традиционных имен, распространенных в России.

По словам Даванкова, в последние годы родители все чаще дают детям необычные имена, в их числе Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, Инвокер, Мирана и Лунара.

Согласно Семейному кодексу, нельзя использовать в имени ребенка цифры, буквенно-цифровые обозначения, бранные слова, указания на ранги, должности, титулы и т. д.

Ранее в РФ предложили запретить продавать фастфуд детям. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у опрошенных россиян: 41% поддержал предложение, столько же респондентов выступили против.