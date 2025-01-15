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15.01.2025 в 07:20

В России могут запретить продавать фастфуд детям

Ограничение просят закрепить законодательно

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В России предложили запретить продавать фастфуд несовершеннолетним. Соответствующее предложение направил в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишут «Известия».

По мнению автора инициативы, фастфуд нельзя продавать детям по аналогии с алкогольной и табачной продукцией. В своем обращении он просит оценить возможность внесения изменений в законодательство в части обозначенного запрета.

Орлов отметил, что фастфуд становится причиной избыточной массы тела и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность потребления такой продукции в раннем возрасте заключается в том, что организм ребенка привыкает получать большее количество энергии, не успевая при этом ее тратить.

Введение ограничений положительно отразится на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения и состоянии здоровья нации в целом, уверен Орлов.

Ранее сообщалось, что число покупок в крупных фастфуд-сетях сократилось на 3%. При этом средний чек вырос на 17%.

Фастфуд
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