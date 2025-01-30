Россияне разделились во мнениях по поводу запрета на продажу фастфуда детям

Инициатива запретить продажу фастфуда детям вызвала неоднозначную реакцию у опрошенных россиян: 41% поддерживают инициативу, при этом столько же респондентов выступают против. Еще 13% опрошенных заявили, что им все равно, а 5% затруднились ответить. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), его результаты приводят «Ведомости».

Как пишет издание, за последние 15 лет популярность ресторанов быстрого питания в России заметно выросла. В 2010-м 30% россиян говорили, что бывают в таких местах с разной периодичностью, тогда как в 2025 году доля посещающих заведения фастфуда увеличилась до 62%.

Регулярно питаются в таких заведениях всего 2% опрошенных. Чаще всего респонденты бывают там не более раза в месяц (35%). 11% респондентов посещают точки быстрого питания минимум раз в неделю. Клиентами ресторанов быстрого питания, как правило, становится молодежь: более половины зумеров (52%) и миллениалов (51%) ходят туда минимум раз в месяц.

Напомним, что в январе в России предложили запретить продавать фастфуд несовершеннолетним. Соответствующее предложение направил в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Авторы инициативы считают, что ограничение поможет бороться с ожирением среди подростков.

Предлагаемый запрет выглядит неоднозначным, поскольку родители продолжат посещать заведения быстрого питания. Вместо запретов предприниматели предлагают обучать россиян правильному питанию и создавать полезные продукты в сегменте быстрого обслуживания.