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19.08.2023 в 18:39

Илон Маск выключит в Х функцию «черного списка»

Блокировать можно будет только отправку личных сообщений

Илон Маск пообещал убрать из X (бывшая Twitter) возможность добавлять пользователей в «черный список». О грядущих изменениях владелец соцсети сообщил, отвечая на вопрос одного из читателей.

Маск отметил, что планирует отключить функцию «черного списка», которая уже «не имеет никакого смысла», и оставить лишь возможность блокировки личных сообщений. Таким образом, владельцы профилей не смогут ограничивать другим пользователям доступ к чтению своих записей.

Однако, как пишет Reuters, отключение «черного списка» может вызвать конфликт с App Store и Google Play, по правилам которых социальные сети должны давать своим пользователям возможность блокировать вредный контент.

Ранее мы писали, что некоторые пользователи Х получили бесплатный доступ к премиум-подписке. Воспользоваться преимуществом могут владельцы аккаунтов с 5 млн просмотров контента за последние три месяца. При подсчете учитываются только просмотры от проверенных (верифицированных) пользователей, чтобы мошенники не начали использовать ботов для их накрутки.

Илон Маск Х
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