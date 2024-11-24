Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты, побив собственный рекорд

По версии Bloomberg американский бизнесмен Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире, за год его состояние достигло исторического максимума.

Состояние Маска оценивается в $347,8 млрд, при этом предыдущий рекорд в $340,4 млрд, установленный в ноябре 2021 года, также принадлежал владельцу Х. Таким образом, занявший вторую строчку рейтинга Джефф Безос отстает от лидера более чем на $125 млрд, состояние основателя Amazon оценивается в $219 млрд. Замыкает тройку богатейших людей планеты сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон с $206 млрд.

Рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Так, рост акций Tesla Inc составил около 45%, добавив около $350 млрд к рыночной стоимости. А стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI выросла до $50 млрд.

В топ-100 списка самых богатых людей мира значатся пять россиян: на 52 месте расположился президент «Норникеля» Владимир Потанин с $31,9 млрд, на 62 — совладелец НЛМК Владимир Лисин с $29,2 млрд, 75 и 76 места заняли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с $25,6 млрд и $25,3 млрд соответственно, 89 строчку занял сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние оценивается в $22,6 млрд.