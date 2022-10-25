Adidas прекратит сотрудничество с Канье Уэстом

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви adidas планирует прекратить сотрудничество с Канье Уэстом из-за его недавних скандальных заявлений, в частности, антисемитских постов в социальных сетях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, решение прекратить выпуск обуви в коллаборации Yeezy adidas обсуждали в компании в течение нескольких недель. Adidas может разорвать отношения с музыкантом уже в этот вторник, считают собеседники агентства.

По оценкам аналитиков, на совместную с Канье Уэстом линейку приходится до 8% от общего объёма продаж adidas, указывает Bloomberg. Компания потеряет $246 млн из-за расторжения контракта с музыкантом.

Cпортивный бренд столкнулся с потоком критики из-за недавних высказываний певца в соцсетях. При этом Twitter даже заблокировал аккаунт исполнителя после публикации им антисемитского поста.

Кроме того, в июне в своих соцсетях Канье Уэст опубликовал гневные посты с обращением к генеральному директору adidas Касперу Рёрстеду — рэпер обвинил его в неуважении таланта и жажде наживы на креативной идее. Уэст заявил, что новая линейка обуви Adilette 22 Slides практически полностью повторяет дизайн шлёпанцев Yeezy. Он потребовал компенсацию с компании.

22 октября представители французской группы компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, сообщили, что Balenciaga прекращает сотрудничество с Канье Уэстом из-за его противоречивых высказываний в социальных сетях.

«Balenciaga больше не имеет никаких отношений и планов на будущие проекты с этим певцом», — заявили Women's Wear Daily в компании.

3 октября на Неделе моды в Париже Уэст появился в толстовке с надписью «White Lives Matter». Слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter. Действие Канье вызвало неодобрение со стороны общественности.

В сентябре Уэст разорвал партнёрский контракт с американским ритейлером Gap. Соглашение было рассчитано на 10 лет, его заключили в 2020 году. Музыкант обвинил компанию в неисполнении обязательств по сделке о развитии линейки одежды Yeezy Gap: сеть не выпустила в срок совместную с рэпером коллекцию и не открыла партнёрские магазины.

Ранее Уэст уже говорил Bloomberg, что планирует отказаться от работы с рядом брендов, включая Gap и adidas, но сохранит существующие контракты: «Пришла пора двигаться в одиночку. Это нормально. Я принёс деньги компаниям, они принесли деньги мне. Мы придумали вещи, которые навсегда изменят индустрию одежды. Однако для меня настало время создавать новую индустрию. Больше никакие компании не встанут между мной и моей аудиторией», — пояснил рэпер.