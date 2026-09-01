Илон Маск попросил Grok высмеять Билли Айлиш

Илон Маск вступил в публичный конфликт с певицей Билли Айлиш, подключив к спору принадлежащий ему ИИ-чат-бот Grok. Поводом стала публикация Айлиш в X, посвященная ее новому аромату духов.

Ранее Айлиш критиковала сверхбогатых людей и задавалась вопросом, почему владельцы огромных состояний не направляют больше средств на решение социальных проблем. Маск указал на то, что певица одновременно критикует капитализм и продает коммерческий продукт. Он попросил Grok высмеять ее позицию.

Первый ответ чат-бота Маска оказался недостаточно резким. Тогда предприниматель попросил Grok сделать текст длиннее, язвительнее и более грубым. Ответ на повторный запрос бот сгенерировал значительно более агрессивным, связав высказывания Айлиш о капитализме с продажей элитной недвижимости в Лос-Анджелесе и ее образом жизни. Маск ответил, что новая версия «немного лучше».

В 2021 году Илон Маск и Билли Айлиш вместе вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира.