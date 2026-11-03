Илон Маск ограничивает использование Grok Bot из-за высоких затрат

Пользователи Grok Bot столкнулись с неожиданным сокращением доступных лимитов использования в выходные 31 октября — 1 ноября. Некоторые из них сообщили в X, что их использование подскочило с 50% до 100%, хотя они не пользовались сервисом в выходные. Об этом сообщает TechCrunch.

Илон Маск подтвердил, что произошедшее не было техническим сбоем. По его словам, расходы на обслуживание Grok Bot оказались «непомерно высокими» по сравнению с доходами от продукта. При этом глава SpaceX не уточнил, какие изменения ждут лимиты пользователей и затронут ли они платных подписчиков.

Ранее Маск называл Grok Bot продуктом с самым быстрым ростом среди всех проектов, которые он запускал. ИИ-агент позиционируется как одно из перспективных направлений бизнеса SpaceX и используется, в частности, для помощи с повседневными задачами — от поиска до покупки подарков.

На фоне роста затрат компания, судя по заявлениям Маска, столкнулась с необходимостью пересмотреть экономику сервиса. При этом конкретные меры по оптимизации расходов и дальнейшая модель доступа к Grok Bot пока не раскрываются.

Напомним, SpaceXAI представила Grok Bot в августе. В отличие от обычных чат-ботов, он способен самостоятельно выполнять работу и действовать в используемых человеком приложениях и сервисах.