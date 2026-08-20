IKEA запустит маркетплейс подержанной мебели

IKEA готовится запустить в Великобритании собственную онлайн-платформу для продажи подержанной мебели. Сервис будет доступен участникам программы лояльности IKEA Family: они смогут напрямую покупать и продавать друг другу бывшие в употреблении товары бренда. Платформа должна заработать в ближайшие месяцы, пишет The Guardian.

Ранее IKEA уже тестировала аналогичные сервисы в Испании и Норвегии. В испанской версии платформы компания автоматически формирует описания товаров и предлагает ориентировочные цены. Продавцам также предлагают дополнительные 15% к стоимости сделки, если они выбирают выплату в виде подарочной карты IKEA.

Для IKEA это не первый эксперимент с ресейл-моделью. Еще в 2019 году компания объявляла о планах позволить участникам программы лояльности продавать друг другу ненужную мебель и товары для дома.