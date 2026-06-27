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27.06.2026 в 17:51

IKEA превратила товары для дома в национальные флаги в честь ЧМ-2026

В кампанию вошли 18 флагов

Канадское подразделение IKEA представило рекламную кампанию Assemble the World («Собери мир»), приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2026 года. В рамках проекта бренд воссоздал национальные флаги стран-участниц турнира, используя исключительно товары из собственного ассортимента, пишет Dezeen.

В кампанию вошли 18 флагов, собранных из мебели, текстиля, светильников, аксессуаров и других предметов IKEA. Так, для создания канадского флага дизайнеры использовали полотенце, а для шведского — насадку для швабры.

Проект построен в формате интерактивной игры. Пользователям предлагают угадать, какие именно товары использованы в каждом флаге, после чего перейти на сайт IKEA и приобрести все предметы, из которых собрана композиция.

IKEA ЧМ-2026
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