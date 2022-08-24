IKEA не собирается продавать свой бизнес в России

Сеть мебельных магазинов IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует вновь открыть магазины и склады в стране в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег» — заявил агентству собеседник.

По его данным, склады и магазины будут закрыты до возвращения ритейлера в Россию. В случае продажи заводов, новые владельцы сохранят право IKEA производить товары «по приемлемой стоимости».

«Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить — но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов», — сказал спикер.

Кроме того, он отметил, что «сохранение корпоративной культуры и стандартов работы для IKEA» стало принципиальным решением при принятии сценария по приостановке работы в России.

В марте шведский холдинг Ingka Group, который управляет IKEA, приостановил весь экспорт и импорт продукции в Россию и Белоруссию. 15 июня компания заявила, что сократит бизнес и штат сотрудников, а также продаст четыре фабрики в России. Товары IKEA со складов компании распродавались онлайн чуть больше месяца.