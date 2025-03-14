Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.03.2025 в 13:55

Нейросети под прицелом Фемиды: число связанных с ИИ судебных дел выросло на 39%

Москва и Подмосковье лидируют по количеству таких разбирательств

Количество судебных дел, связанных с искусственным интеллектом, увеличилось на 39% за последние четыре года. Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное центром «Аналитика. Бизнес. Право», лидерами по числу таких дел стали Москва и Московская область.

На втором и третьем местах по количеству рассмотренных дел находятся Санкт-Петербург и Свердловская область, за ними следуют Новосибирск и Краснодар.

Автор исследования и директор центра Венера Шайдуллина отметила, что в сфере интеллектуальной собственности наибольшее количество споров возникает о правах на контент, созданный с помощью нейросетей, а также конфликты по поводу патентования решений, разработанных с использованием ИИ.

Кроме того, в сфере защиты прав потребителей наблюдается рост числа споров, связанных с автоматизированными системами. Особенно актуальны вопросы, касающиеся решений, принятых системами скоринга в банках, а также ошибки чат-ботов и автоматических систем обслуживания. К ним добавляются претензии к качеству услуг, оказываемых с использованием ИИ.

В административной практике также фиксируются случаи, связанные с обжалованием штрафов, наложенных с помощью камер с системами распознавания, а также споры о законности использования систем распознавания лиц и автоматической фиксации нарушений, добавила эксперт.

Адвокат и учредитель МКА «Постанюк и партнеры» Владимир Постанюк рассказал изданию, что судебная практика по делам, связанным с ИИ, демонстрирует значительный рост. Он отметил, что в уголовных преступлениях нейросети активно используются для создания фальшивых документов или генерации голосов, что также становится предметом рассмотрения в суде.

Москва Суд ИИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.