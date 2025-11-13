Эксперты прогнозируют дефицит ИИ-инженеров в 2026 году

Спрос на ИИ-инженеров в этом году резко вырос. По данным исследования Marketlead.me, проведенного по заказу агентства Digital Duke, количество таких вакансий по итогам года может на 50−80% превысить показатели 2024-го. Компания проанализировала запросы от 500 компаний, обращавшихся к ней за год, и поделилась полученными выводами с Sostav.

В следующем году рынок, скорее всего, ощутит дефицит таких специалистов. Конкуренция за таланты усилится, а зарплаты продолжат расти. К концу 2025 года они уже на 30−50% в рублях превысят показатели прошлого года — речь идет о middle- и senior-специалистах. Особенно это заметно в крупных московских компаниях.

Справка ИИ-инженер строит и внедряет бизнес-процессы с ИИ-агентами, интегрирует инструменты (n8n, разные сервисы) и оптимизирует рутину сотрудников. Он может оценить, что делает сотрудник, и понять, как усилить его ИИ-автоматизациями, снижая издержки и ускоряя работу. Простая интеграция может стоить 20−50 тыс. рублей. Средняя — от 200 до 500 тыс. рублей, включая наладку, тесты, сопровождение в течение определенного периода. Сложные сервисы внутри компаний, особенно корпораций, могут обойтись в суммы от 1 до 5 млн рублей.

Работа ИИ-инженеров — собирать ИИ-агентов, дублирующих функции конкретных сотрудников — уже сильно влияет на рынок труда в целом. Одними из первых это заметили маркетологи.

Вероника Климова, владелец агентства по подбору диджитал-талантов Marketlead.me: По нашему опыту, каждая третья компания запрашивает навыки ИИ-инженеров в построении маркетинговых воркфлоу.

Денис Негляд, основатель рекламного агентства Digital Duke: Как изменится отдел маркетинга в 2026 году? Основная идея — вы должна уметь любую свою задачу делегировать ИИ-агенту. Самый главный навык здесь — системное мышление, то есть умение мыслить процессами. Расскажу на примере нашего агентства, как это влияет на работу. Копирайтер — теперь ненужная позиция, потому что маркетинг-менеджер с помощью чат-ботов и ИИ-систем закрывает эту функцию. SMM — теперь не нужна орда специалистов, опытному SMM-специалисту достаточно настроить фабрику контента, и этот вопрос закрыт. Трафик-менеджер теперь гораздо быстрее генерирует объявления и тестирует гипотезы. И самое главное — это ИИ-инженер, который настраивает агенты, с помощью которых мы делаем нашу работу намного эффективнее. Вообще, маркетолог в 2026 году — это, скорее, менеджер по продукту, который управляет работой нескольких агентов и разрабатывает стратегию для бренда.

Из-за того, что умение работать с ИИ становится обязательным навыком во многих компаниях, россияне все чаще указывают его в своих резюме. По статистике, особенно активно технологию внедряют в работу специалисты в возрасте от 18 до 34 лет.

Денис Негляд, основатель рекламного агентства Digital Duke: Технологии развиваются с бешеной скоростью. То, что многим уже кажется привычным — фабрики контента, генерация сайтов за несколько минут, виртуальные аватары, — на самом деле появилось только год назад. На нашем рынке сейчас всего около 10% специалистов, которые реально умеют использовать ИИ. Остальные в основном используют чат-боты типа ChatGPT и конкурируют между собой, никак не двигаясь вперед. Разрыв между этими двумя категориями будет только расти. Фактически любую из более 30 маркетинговых ролей можно апгрейдить с помощью ИИ-навыков, чтобы выиграть в этой конкуренции. Сами компании, конечно, тоже будут активно инвестировать в образование и переквалификацию сотрудников.

В связи с внедрением ИИ диджитал-агентства и инхаус-команды уже стали меньше нанимать. По данным Marketlead.me, число вакансий копирайтеров и контент-менеджеров на сайтах по поиску работу за последнее время снизилось на 20%. При этом, по словам Вероники Климовой, каждый клиентский запрос в области создания контента теперь — это поиск специалистов среднего или высшего звена, который сможет выстроить «фабрику» по производству коротких видео или текстов.

На примере агентства Digital Duke: ИИ-инженер либо маркетолог, который прошел обучение как ИИ-инженер, настраивает агенты для автоматизации и ускорения процессов внутри компании.

Среди них:

Агент-дизайнер

было: 45 минут на создание пака визуалов в Figma;

стало: 10 минут на генерацию по промпту;

экономия: можно тестировать в 4 раза больше гипотез.

Агент-аналитик конкурентов

было: 3−5 часов в неделю на ручной мониторинг;

стало: 15 минут на изучение готового отчета;

экономия: до 16 часов в месяц.

Агент для отчетов

было: 30 мин ежедневно на сбор данных из рекламных кабинетов;

стало: 0 минут. Отчет готов к 9 утра автоматически;

экономия: ~ 10 часов в месяц.

Итого: до 40+ часов в месяц, это целая рабочая неделя, потраченная на стратегию и креатив, а не на рутину.

Риски при внедрении ИИ внутри компаний: ошибки и генерация фейковой информации, «галлюцинации», потеря данных, пластмассовые тексты.

Ключевые способы снижения: