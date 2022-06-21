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21.06.2022 в 05:40

«Игроник» организовал альянс для участия в закупках рекламы и тендерах

Он включил Progression Group, Strong Advertising и агентство «Сова»

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Рекламный холдинг «Игроник» объединил Progression Group, коммуникационную группу Strong Advertising и локальное агентство «Сова». В результате сложившегося альянса холдинг рассчитывает увеличить объём закупок рекламы в 2022 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его представителя.

Сделка не предполагала выкупа «Игроником» долей в Progression Group, Strong Advertising и «Сове»: они продолжат работать под собственными брендами. Однако с момента объединения подразумевается совместное участие агентств в закупках рекламы и рекламных тендерах.

Согласно рейтингу Sostav, «Игроник» — восьмая по объёму закупок рекламы рекламная группа в РФ, объём закупленной ею в 2021 году рекламы составлял 9 млрд руб. В результате объединения по итогам 2022 года оборот группы может составить 17 млрд руб., рассчитывают в «Игронике». Компания также надеется на оптимизацию расходов при условии сохранения рабочих мест.

Общий биллинг крупнейших рекламных групп и холдингов в 2021 году составил 421,5 млрд руб. Тройка лидеров осталась неизменной: OMD OM Group (97,1 млрд руб.), Dentsu Russia (79,2 млрд руб.) и ГК «Родная речь» (ранее Publicis Media) (48,1 млрд руб.).

Переговоры об объединении ведут и другие рекламные группы. Об этом рассказали собеседники издания в рекламных группах из топ-5 и топ-10. Эксперты полагают, что подобные коалиции позволяют агентствам легче переживать кризис, связанный с потерей бюджетов иностранных компаний.

Ранее глава «Игроник» Никита Пипко спрогнозировал, что рынок диджитал-рекламы упадёт на 19−24% по итогам 2022 года. Он также отметил, что рекламный фокус сместится в сторону ТВ и наружной рекламы, так как для развития российских площадок необходимо время.

ГК Игроник Тендер
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