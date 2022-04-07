Никита Пипко, «Игроник»: рынок диджитал-рекламы упадёт на 19-24% по итогам 2022 года

Президент одного из крупнейших медиахолдингов России «Игроник» Никита Пипко в интервью Lenta.ru выделил основные тренды распределения рекламных бюджетов.

По словам главы медиахолдинга, из-за остановки рекламы со стороны площадок Google, а также из-за блокировки Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена) в марте примерно 80% российских блогеров лишились рекламных контрактов. Несмотря на запуск сразу трёх российских аналогов, рекламодатели будут перераспределять бюджеты в пользу других медиаканалов, отметил он. Фокус сместится в сторону ТВ и наружной рекламы, так как для развития российских площадок необходимо время.

Никита Пипко дал прогнозы по нескольким медиаканалам:

Диджитал. «Мы прогнозируем по итогам 2022 года падение рынка диджитал на 19−24% в рублях».

«Мы прогнозируем по итогам 2022 года падение рынка диджитал на 19−24% в рублях». Наружная реклама. И хотя, по данным за март, рынок наружной рекламы демонстрирует падение на 12−17%, а в апреле сегмент может локально просесть на 25−30%, по итогам года он или останется на показателях 2021 года или немного вырастет.

И хотя, по данным за март, рынок наружной рекламы демонстрирует падение на 12−17%, а в апреле сегмент может локально просесть на 25−30%, по итогам года он или останется на показателях 2021 года или немного вырастет. Телевидение. «На ТВ мы видим изменения, которые, казалось бы, идут в обратной логике происходящему — рост цен. Национальный рекламный альянс (НРА), основной продавец рекламы на телевидении, с августа на 20% повышает базовые цены на новые контракты». Никита Пипко считает, что осенью рынок ожидает рост спроса и возобновление активностей со стороны западных брендов, так как «многие из них рекламу не сняли, а заморозили или перенесли на вторую половину года, тем самым минимизируя свои потери по контрактам с селлером».

«На ТВ мы видим изменения, которые, казалось бы, идут в обратной логике происходящему — рост цен. Национальный рекламный альянс (НРА), основной продавец рекламы на телевидении, с августа на 20% повышает базовые цены на новые контракты». Никита Пипко считает, что осенью рынок ожидает рост спроса и возобновление активностей со стороны западных брендов, так как «многие из них рекламу не сняли, а заморозили или перенесли на вторую половину года, тем самым минимизируя свои потери по контрактам с селлером». Печатная пресса. Большой удар пришелся на глянцевые СМИ, которым и так последние годы было тяжело выживать. Это связано с тем, что исторически их рекламные бюджеты формировались на 90−95% западными клиентами лакшери сегмента, среди которых Channel, Richemont Group (Cartier, Van Cleef, Piaget, Vacheron), LVMH, Estee Lauder и другие. «По нашим прогнозам, текущая кризисная ситуация может полностью изменить ландшафт рынка печатных СМИ в целом, оставив на плаву только самых сильных игроков. Из пула изданий, у которых основными рекламодателями были компании, приостановившие или прекратившие инвестиции в российский рынок, смогут продолжить бесперебойную работу только те, которых поддержит крупный российский бизнес или государство».

Несмотря на кризис, глава медиахолдинга заявил, что «Игроник» не планирует сокращать персонал агентства или каким-либо образом менять свою политику. Это решение он аргументировал тем, что у компании нет зарубежных акционеров, «которые могут как-то негативно повлиять на нашу деятельность в России».

Никита Пипко, президент «Игроник»: Рекламные бюджеты сегодня снимают или сокращают международные компании из сегмента FMCG, розничной торговли, туристической отрасли, индустрии красоты, сферы недвижимости. В нашем портфеле практически нет таких отраслей, наши клиенты — это и частный бизнес, обычно крупный, и российский корпоративный сектор. На них влияют санкции, но государство, безусловно, окажет им поддержку.

Президент «Игроник» подчеркнул, что кризис — это возможности для тех, кто хочет работать и «готов это делать больше обычного и с лучшим качеством». Поэтому компания открывает новые направления деятельности, среди которых BTL, телевизионное спонсорство и спецпроекты, работа с блогерами и другие. «Игроник» также рассматривает возможность коллаборации и партнерства с другими российскими медиахолдингами и готов «дать работу каждому, кто будет интересен нам и нашим клиентам, кто готов много трудиться и много зарабатывать, кому нужен стабильный доход в сильной российской компании».