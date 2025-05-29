«Игроник» и АДВ официально заявили о прекращении совместного бизнеса

Группа компаний «Игроник» и коммуникационная группа АДВ официально сообщили о прекращении совместного бизнеса.

21 мая был опубликован рейтинг медиаагентств и холдингов, организованный Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav. В рейтинге группы были представлены как независимые участники.

«Игроник» и АДВ удовлетворены плодотворным сотрудничеством, выражают благодарность за партнерство и не имеют взаимных претензий. Стороны продолжат взаимодействие в рамках рыночной практики как независимые игроки.

О том, что АДВ и «Игроник» приняли решение прекратить партнерство в рамках совместного предприятия HADI и медиабаингового альянса «АДВ и Игроник», сообщалось в феврале этого года. Причина — различие векторов и планов по развитию бизнеса.

АДВ и «Игроник» создали совместное предприятие в 2022 году для ведения клиентов из госкорпоративного и корпоративного сегментов. АДВ вышла из состава ООО «Хади» в декабре 2024 года, а по словам представителей «Игроника», их компания вышла из состава юрлица «Хади» летом прошлого года.