Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BARS
Mediacom.expert
E-Promo Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.02.2025 в 12:28

Группа АДВ прекратила партнерство с ГК «Игроник»

Причина — различие векторов и планов по развитию бизнеса

9

Коммуникационная группа АДВ и группа компаний «Игроник» приняли решение прекратить партнерство в рамках совместного предприятия (СП) HADI и медиабаингового альянса «АДВ и Игроник». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе АДВ.

Группа АДВ и «Игроник» создали совместное предприятие в 2022 году для ведения клиентов из госкорпоративного и корпоративного сегментов. На сегодняшний день АДВ и «Игроник» вышли из состава ООО «Хади». Согласно данным «РБК Компании», в числе учредителей последнего указаны Дарья Шилова и Лола Джумаева.

Также стороны прекратили партнерство в рамках медиабаингового альянса. Решение связано с различием векторов и планов по развитию бизнеса двух групп.

ГК Игроник Группа АДВ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.