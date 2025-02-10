Группа АДВ прекратила партнерство с ГК «Игроник»

Коммуникационная группа АДВ и группа компаний «Игроник» приняли решение прекратить партнерство в рамках совместного предприятия (СП) HADI и медиабаингового альянса «АДВ и Игроник». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе АДВ.

Группа АДВ и «Игроник» создали совместное предприятие в 2022 году для ведения клиентов из госкорпоративного и корпоративного сегментов. На сегодняшний день АДВ и «Игроник» вышли из состава ООО «Хади». Согласно данным «РБК Компании», в числе учредителей последнего указаны Дарья Шилова и Лола Джумаева.

Также стороны прекратили партнерство в рамках медиабаингового альянса. Решение связано с различием векторов и планов по развитию бизнеса двух групп.