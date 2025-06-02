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02.06.2025 в 08:25

«Игроник» и Mediaplus завершили сотрудничество

С начала года компании не ведут совместную деятельность

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Группа компаний Игроник завершила сотрудничество с агентством Mediaplus. Стороны прекратили совместную деятельность с начала 2025 года. Об этом Sostav сообщили в группе.

«После публикации ежегодного рейтинга медиаагентств и холдингов нам стало поступать большое количество запросов касательно сотрудничества группы компаний «Игроник» с другими участниками рынка. Мы официально и публично объявляем, что группа компаний «Игроник» завершила сотрудничество с агентством Mediaplus», — говорится в сообщении группы

Сейчас между компаниями не ведется никакой совместной деятельности. «Игроник» не отвечает ни по каким обязательствам, связанным с Mediaplus или с другими аффилированными с агентством компаниями.

Ранее группа компаний «Игроник» и коммуникационная группа АДВ официально сообщили о прекращении совместного бизнеса. В мае был опубликован рейтинг медиаагентств и холдингов за 2024 год, организованный Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav. В рейтинге группы представлены как независимые участники.

Mediaplus Игроник
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