«Игроник» и Mediaplus завершили сотрудничество

Группа компаний Игроник завершила сотрудничество с агентством Mediaplus. Стороны прекратили совместную деятельность с начала 2025 года. Об этом Sostav сообщили в группе.

«После публикации ежегодного рейтинга медиаагентств и холдингов нам стало поступать большое количество запросов касательно сотрудничества группы компаний «Игроник» с другими участниками рынка. Мы официально и публично объявляем, что группа компаний «Игроник» завершила сотрудничество с агентством Mediaplus», — говорится в сообщении группы

Сейчас между компаниями не ведется никакой совместной деятельности. «Игроник» не отвечает ни по каким обязательствам, связанным с Mediaplus или с другими аффилированными с агентством компаниями.

Ранее группа компаний «Игроник» и коммуникационная группа АДВ официально сообщили о прекращении совместного бизнеса. В мае был опубликован рейтинг медиаагентств и холдингов за 2024 год, организованный Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav. В рейтинге группы представлены как независимые участники.