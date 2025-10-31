IAB представило первые рекомендации по стандартизации измерений в CTV

Бюро интерактивной рекламы (IAB) опубликовало свои первые рекомендации, описывающие, как внедрение Conversion API (CAPI) может сделать подключенное телевидение (CTV) более эффективным и измеримым рекламным каналом.

IAB предлагает брендам, агентствам и издателям стандартизировать сбор и обмен данными, обеспечить безопасную обработку информации и повысить прозрачность измерений эффективности. По словам главы IAB Дэвида Коэна, без единого подхода к внедрению CAPI CTV рискует потерять бюджеты на рекламу в пользу более измеряемых каналов — таких как поисковики и соцсети.

Исследование IAB показало, что 75% рекламодателей, уже использующих CAPI, готовы перераспределять бюджеты по результатам конверсий, однако 72% издателей называют техническую сложность главным барьером.

Внедрение CAPI должно устранить проблемы фрагментации, нехватки идентификаторов и отсутствия сигналов вовлеченности, а также обеспечить кросс-канальную оптимизацию и более точные метрики эффективности.

IAB рассчитывает, что стандартизация CAPI поможет CTV достичь уровня измеримости и прозрачности, характерного для цифровых каналов рекламы.

Ранее IAB обновило прогноз расходов на рекламу в США на 2025 год: ожидается рост на 5,7% вместо ранее прогнозируемых 7,3%. Маркетологи перераспределят бюджеты и делают ставку на краткосрочный результат.