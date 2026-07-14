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14.07.2026 в 12:00

IAB предложило получать согласие подростков на таргетированную рекламу

Ассоциация предлагает выработать единый федеральный подход

Бюро интерактивной рекламы (IAB) представило рекомендации по защите несовершеннолетних в интернете, предложив обязать компании получать согласие подростков перед показом персонализированной рекламы, пишет Mediapost.

Согласно документу, для пользователей 13−15 лет таргетированная реклама должна показываться только с согласия подростка и уведомлением родителей, а для подростков 16−17 лет — с их собственного согласия. Для детей младше 13 лет IAB предлагает сохранить действующее требование о согласии родителей.

Инициатива появилась на фоне обсуждения в Конгрессе США новых правил защиты данных детей и подростков, а также роста числа законов отдельных штатов, ограничивающих использование персональных данных несовершеннолетних в рекламе. В IAB считают, что единый федеральный подход поможет избежать фрагментации регулирования и снизить правовую неопределенность для бизнеса.

Предложения IAB не являются законодательной инициативой, но могут быть использованы американскими законодателями при разработке новых норм в сфере цифровой рекламы и защиты персональных данных.

Инициатива появилась на фоне ужесточения регулирования цифровых платформ. Так, Европейская комиссия недавно пришла к предварительному выводу, что Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в РФ, принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) нарушают Закон о цифровых услугах (DSA) из-за функций, которые могут вызывать зависимость у пользователей, включая бесконечную прокрутку, автовоспроизведение и алгоритмические рекомендации.

Юлия Топольская
IAB
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