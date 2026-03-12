12.03.2026 в 14:50

IAB предложила новые правила доступа ИИ к контенту

Единый протокол позволит упростить сотрудничество между издателями и разработчиками

IAB Tech Lab объявила о новой стандартизированной системе монетизации контента CoMP (Content Monetisation Framework). Она должна гарантировать, что компании, разрабатывающие ИИ, такие как ChatGPT, Claude и Gemini, будут получать разрешение издателей и заключать с ними соглашения перед использованием их материалов.

Нововведение призвано защитить медиа от несанкционированного сбора данных и создать стандартный механизм для переговоров и оплаты контента. При этом CoMP не заменяет существующие инструменты защиты сайтов от сбора данных, а дополняет их, предоставляя компаниям ИИ официальный способ запрашивать доступ к контенту.

В IAB Tech Lab считают, что единый протокол позволит упростить сотрудничество между издателями и разработчиками ИИ и создать устойчивую коммерческую инфраструктуру для использования контента в новых технологиях.

Инициативу уже поддержали некоторые издатели. Представители отрасли отмечают, что развитие экономики искусственного интеллекта требует большого объема качественного контента и справедливой системы вознаграждения для его создателей.

Появление стандарта связано со снижением трафика на сайты медиа: пользователи все чаще получают информацию напрямую через ИИ-сервисы. В ответ многие издатели начали заключать лицензионные соглашения с технологическими компаниями или подавать иски из-за использования контента без компенсации. Среди таких соглашений — партнерства News Corp, TIME и Associated Press с OpenAI, тогда как The New York Times подала иск против Microsoft и OpenAI.

Летом прошлого года IAB Tech Lab объявила о запуске инициативы, направленной на борьбу с несанкционированным доступом ИИ-ботов к контенту. Она также должна была позволить издателям защитить свои доходы.

Юлия Топольская
IAB
