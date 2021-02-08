11 февраля I-Brand и SimilarWeb проведут вебинар на тему анализа конкурентов в интернете

11 февраля в 11:00 состоится бесплатный вебинар digital-агентства I-Brand при участии одной из ведущих мировых платформ аналитики SimilarWeb. Тема — «Анализ конкурентов в интернете. Источники трафика, бюджеты, эффективность». Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие бесплатное.

Эксперты доступным языком расскажут об анализе конкурентов в интернете. Вы узнаете о существующих digital-инструментах для анализа источников трафика, бюджетов и эффективности рекламных кампаний конкурентов.

Модератор и спикер вебинара — Николай Комчароков, генеральный директор I-Brand.

Из его выступления вы узнаете:

какие существуют инструменты и как проанализировать размещение конкурентов в интернете;

какую информацию можно получить о конкурентах путем digital-анализа;

о кейсах анализа конкурентов на примере фармацевтической тематики.

Впервые в России выступит спикер SimilarWeb. Анастасия Слуцкина, специалист по индустриальным исследованиям компании, из головного офиса в Тель-Авиве проведет демо платформы в режиме онлайн. На примере сайтов фармацевтической категории будут показаны возможности системы: анализ посещаемости сайтов, распределения трафика desktop и mobile, каналы и источники трафика, контекстная и таргетированная реклама. Регистрируйтесь по ссылке.

SimilarWeb — онлайн-сервис, который позволяет анализировать интернет-трафик в разрезе регионов и тематик, определять основных игроков в той или иной сфере деятельности, а также каналы их продвижения. SimilarWeb предоставляет услуги веб-аналитики, глубокого анализа данных и бизнес-аналитики для международных корпораций. Компания использует технологии обработки больших данных для сбора, измерения, анализа и предоставления данных о поведенческих моделях и статистики вовлеченности пользователей веб-сайтов и мобильных приложений.

I-Brand — агентство с большим опытом ведения интернет-рекламы для фармацевтических компаний и комплексного размещения performance- и имиджевых инструментов. В портфеле компании — работы с крупными международными и российскими брендами. Сертифицированное агентство «Яндекс», премиальный партнер Google, спикер конференций по digital-маркетингу.

Мероприятие ориентировано на менеджеров фармацевтических компаний, которые хотят узнать больше о digital-инструментах и кейсах их использования. Программа вебинара будет полезна руководителям отделов маркетинга и продаж фармкомпаний, маркетологам, бренд-менеджерам.