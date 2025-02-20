Hybrid Metaverse представит инструмент для размещения рекламы в виртуальных мирах — MOOH

Виртуальные миры становятся новым полем для рекламных стратегий, позволяя брендам интегрировать наружную рекламу в метавселенные и предлагать пользователям новый опыт взаимодействия с контентом. Hybrid Metaverse представит формат Metaverse Out of Home (MOOH), который открывает новые горизонты для брендов в цифровой среде. Об этом Sostav рассказали представители компании Hybrid .

Метавселенные стали полноценной частью российского рекламного рынка. Виртуальные пространства предоставляют возможности для взаимодействия брендов с аудиторией для охватов, выстраивания знания о товаре и роста лояльности. По оценкам Hybrid, благодаря использованию метавселенных российские бренды активно привлекают пользователей в свои метамиры. Например, «Самокат» уже привлек более 3 млн визитов, телеканал «Солнце» более 2 млн, а «Дикси» — 2,5 млн.

Российский бизнес активно развивает собственные метавселенные как альтернативный канал привлечения клиентов. В 2024 году собственные метамиры в Roblox создали такие крупные российские компании, как «Яндекс.Маркет», «Союзмультфильм», «Пятёрочка», «Самокат», VK и другие. С их помощью бренды могут установить контакт с поколениями Z и Альфа. Их представители обычно не воспринимают традиционную рекламу, отдавая предпочтение интерактивным и творческим форматам взаимодействия.

Следуя тенденциям в Метаверс-индустрии, Hybrid Metaverse разработал Metaverse Out of Home (MOOH). Формат размещения на виртуальных баннерах можно сравнить с привычной наружной рекламой, но адаптированной под реалии цифровых пространств.

В MOOH закупка рекламы происходит по CPM, а показ засчитывается, если 100% площади баннера находятся в видимой зоне экрана не менее 1 секунды. Также важно отметить, что система учитывает расстояние до баннера: если рекламный контейнер находится слишком далеко от пользователя, то показ также не засчитывается. По словам представителей Hybrid, на данный момент доступен следующий рекламный инвентарь:

ежемесячный охват — 10 млн уникальных пользователей с географией по России, при этом около 75% аудитории — пользователи младше 18 лет;

баннерные форматы;

гибкие настройки таргетинга по социально-демографическим характеристикам, устройствам и геолокации, а также оплата только за российских пользователей.

Для отслеживания эффективности размещений доступны такие ключевые метрики, как просмотры, охваты, чистота и видимость. По словам разработчиков, рекламодатель будет видеть всю статистику рекламной кампании в метавселенных с помощью отчета Hybrid Reports, а два раза в неделю менеджер проекта оставляет в отчете комментарии по динамике, что позволяет оперативно корректировать стратегию и достигать лучших результатов.