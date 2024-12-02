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18+
02.12.2024 в 18:30

Hybrid Metaverse и «Дикси»: концерт в Roblox с Миланой Хаметовой

Формат ивента: технология, благотворительность и музыка

Бренд «Дикси» совместно с Hybrid Metaverse и маркетинговым агентством OMD AMS (входит в OMD OM Group ) организовали благотворительный концерт Миланы Хаметовой в метавселенной Roblox.

Ивент

Голос и образ исполнительницы Миланы Хаметовой будут полностью оцифрованы, а ее виртуальный аватар исполнит песни в Roblox. В то время как зрители, подключившиеся к мероприятию, смогут собирать виртуальные сердечки, которые будут аналогом реальных денежных средств, и отправятся в благотворительный фонд «Подари жизнь» на помощь детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

Этот ивент — объединяет виртуальные технологии, музыку и благотворительность. Бренд «Дикси» и исполнители становятся не только инициаторами развлекательного контента, но и проводниками добрых дел в метавселенной. Кроме того, этот проект интересен с точки зрения взаимодействия с аудиторией. «Дикси» выходит за рамки стандартного маркетинга, выводя его на другой уровень, делая такой большой проект в метавселенной.

Цель

Главная цель события — помочь детям. Каждое собранное «сердечко» превращается в реальные средства. Таким образом, любой участник сможет внести свой личный вклад в поддержку.

Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью «Дикси»:

Для нас это не просто очередной проект, это много больше: возможность показать не только акцию и привлечь детскую аудиторию, но и сделать что-то большее, значимое, ценное для общества. Сказать, что маркетинг — это не только про продажи, но и про добрые дела.

Ольга Вороватова, руководитель отдела Digital-продвижения «Дикси»:

Разрабатывая данный проект, нам хотелось сделать что-то особенное, запоминающееся и действительно важное. Ведь Метавселенная «Динолэнд» — это не просто очередной мир, где пользователи могут играть, общаться с друзьями, получать призы, но и совершать добрые дела.

ГК «Дикси» Roblox Hybrid Metaverse
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