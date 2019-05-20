Google решил разорвать отношения с Huawei

Компания Google решила свернуть отношения с компанией Huawei, сообщает ТАСС. Это последствия принятия закона, подписанного 15 мая президентом США Дональдом Трампом.

Китайский дипломат Лу Кан отметил, что сейчас эта информация проверяется, а Китай, возможно, будет отстаивать свои права в суде. Пока что известно, что Huawei лишится доступа к технологиям и программному обеспечению компании, за исключением тех, что находятся в открытом доступе.

Решение о том, что китайский гигант несет угрозу национальной безопасности США приняло Министерство торговли США, оно же внесло фирму и связанные с ней компании в черный список. Решение вступило в силу 17 мая. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

Между тем, Huawei продолжит обслуживание своих устройств на системе Android, заявили представители компании.

В России, по данным портала tadviser, очень хорошо продаются смартфоны бренда Honor, принадлежащий Huawei. В 2018 году он вышел на третье место по продажам с 15% после Samsung (26%) и Apple (16%) и составляет три четверти продаж китайской компании в стране. Сам Huawei в этом же списке на 5 месте (6%).