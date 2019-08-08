Россиян больше всего раздражает реклама в Сочи и в интернете

Больше всего жителей России раздражает реклама в интернете. При этом крайне неприязненно к ней относятся жители Сочи, Краснодара и Иркутска, свидетельствуют данные опроса Zoom Market.

Респондентам задавали три вопроса: «Как Вы относитесь к рекламе?», «Считаете ли Вы, что рекламы слишком много?» и «Какой вид рекламы Вас больше всего раздражает?»

В результате рейтинг городов РФ в которых слишком много рекламы оказался таким:

Интересно отметить, что Санкт-Петербург и Москва заняли соответственно 19 и 20 строчку рейтинга.

Больше всего жителей России раздражает реклама в интернете (52%), наружная реклама (27%), телевизионная реклама (19%) и реклама в печатных изданиях (2%). При этом 73% жителей РФ понимают, что реклама необходима для бизнеса и для социальных проектов.



Опрос проводился по методу личных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 2400 интервью.