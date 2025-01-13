HR-tech рынок вырос на треть

Топ-75 компаний, которые занимаются автоматизацией HR-процессов, в третьем квартале 2024 года заработали 26 млрд руб. Это на треть больше, чем год назад. За январь-сентябрь 2024 года участники рынка HR-tech выручили почти 69 млрд рублей, это на 40% больше показателя 2023 года, сообщает Forbes со ссылкой на данные Smart Ranking.

Первые места по размеру выручки занимают компании, специализирующиеся на подборе персонала и альтернативной занятости. В тройке лидеров — HeadHunter (10,1 млрд руб.), Solar Staff (2,4 млрд руб.) и «Авито Работа» (2 млрд руб.). Компании, нацеленные на временный персонал, такие как Restaff и Wibedo, «Рабочие руки» и Ventra Go!, демонстрируют самую высокую динамику.

Большую часть рынка (52%) продолжают занимать джоб-борды (сайты для поиска работы) — преимущественно за счет HH.ru. Драйвером таких сервисов остается кадровый голод. Треть от суммарных доходов (8,5 млрд руб.) приходится на компании, которые находят и оформляют временных сотрудников: платформы для гиг-занятых и процессинговые сервисы.

Доходы комплексных решений по HR-автоматизации выросли на 19% почти до 3,8 млрд рублей. Лидерами сегмента сали VK Tech, «Поток», «Тензор», Websoft и Skillaz. Растет также выручка компаний, занимающихся оценкой сотрудников — на 23% по итогам III квартала, до 837 млн руб.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года женщин стали приглашать на работу вдвое чаще, чем три года назад. Бизнес меняет подходы к подбору персонала на фоне дефицита кадров.