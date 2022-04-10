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10.04.2022 в 14:30

Глобальные команды Havas разработали приложение для пользователей с болезнью Паркинсона

Сервис стабилизирует веб-браузеры для людей с тремором

Команды Havas New York и Havas Germany запустили Staybl — приложение, которое помогает пользователям с болезнью Паркинсона работать с цифровыми устройствами. Сервис стабилизирует веб-браузеры для людей, испытывающих тремор.

Приложение разрабатывалось в течение двух лет — для его оптимизации креаторы сотрудничали с Ассоциацией по борьбе с болезнью Паркинсона. В настоящее время Staybl можно использовать только на iPad: в сервис встроена технология, котора имитирует встречное движение — браузер «встряхивается» для адаптации к тремору рук пользователя.

Кроме того, интерфейс позволит настроить параметры инклюзивного приложения в соответствии со степенью тремора. По словам создателей Staybl, данное технологическое решение может облегчить доступ к цифровому миру для всех людей с болезнью Паркинсона.

Staybl

В 2014 году 11-летняя жительница Чикаго по имени Лили придумала небьющуюся и неопрокидывающуюся кружку для своего дедушки, страдающего болезнью Паркинсона. Девайс получил название Kangaroo Cup.

Havas Паркинсон
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