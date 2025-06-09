HAVAL и BBDO запустили кампанию о жизни в быстром ритме

Автопроизводитель «Хавейл Мотор Рус» и агентство BBDO представили новую рекламную кампанию, приуроченную к выходу на российский рынок обновленного кросс-купе HAVAL F7x. В центре сюжета — не просто автомобиль, а герой городской среды, отражающий темп мегаполиса.

Команда BBDO отказалась от стандартной подачи и вместо перечисления характеристик показала, как HAVAL F7x вписывается в динамичную повседневность: днем — рациональную, ночью — эмоциональную.

Отдел маркетинга «Хавейл Мотор Рус»: Новый кроссовер-купе HAVAL F7x создан для тех, кто живет быстро — быстро ускоряется, быстро выбирает, быстро влюбляется, быстро зарабатывает. Это динамичные личности, которые ненавидят замедление и хотят, чтобы их узнавали. Поэтому на динамику и эмоции в рекламной кампании мы сделали основной упор. И кажется, что получилось здорово.

Кампания реализована в онлайн-форматах — OLV, баннеры, SMM — и поддержана размещением в дилерских центрах и каталоге. Закупкой размещения занималось агентство Media Wise (MediaDirection Group).

Состав творческой группы:

«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев

Заместитель маркетинг-директора: Дмитрий Демидов

Руководитель цифрового маркетинга: Екатерина Чербарь

Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Денис Тарасевич

Специалист по цифровому маркетингу и контенту: Нурия Ситдикова

Специалист по маркетингу: Анастасия Лагутина

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников

Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев

Старший арт-директор: Сергей Егоров

Арт-директор: Анастасия Толбатова

Копирайтер: Сергей Фёдоров

Руководитель интегрированной команды: Мария Берда

Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов

Продюсер: Виталий Митякин

Технический дизайнер: Александр Быков

MediaWise (MediaDirectionGroup)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова

Аккаунт-директор: Наталья Кучукова

Руководитель группы: Наталья Орлова

Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев

Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова

Исполнительный диджитал директор: Елена Врацкая

Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина

Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин

Диджитал-менеджер: Валерия Варварюк

Angels & Co и CG Company (продакшен)

Генеральный продюсер Angels& Co: Елена Волошина

Продюсер: Ольга Кириллова

Режиссер-постановщик: Иван Кузьмин

Оператор-постановщик: Александр Андерсон

Режиссер монтажа: Александр Шатилов

Художник-постановщик: Татьяна Калинина

Директор съемочной группы: Юрий Иващенко

Генеральный продюсер CG Company: Антонина Ляшенко

Креативный директор студии графики CG Company: Марго Загоскина

«Фреш» (продакшен)

Продюсер: София Ан

Фотограф: Сергей Крестов