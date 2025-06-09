HAVAL и BBDO запустили кампанию о жизни в быстром ритме

Автопроизводитель «Хавейл Мотор Рус» и агентство BBDO представили новую рекламную кампанию, приуроченную к выходу на российский рынок обновленного кросс-купе HAVAL F7x. В центре сюжета — не просто автомобиль, а герой городской среды, отражающий темп мегаполиса.
Команда BBDO отказалась от стандартной подачи и вместо перечисления характеристик показала, как HAVAL F7x вписывается в динамичную повседневность: днем — рациональную, ночью — эмоциональную.
Отдел маркетинга «Хавейл Мотор Рус»:
Новый кроссовер-купе HAVAL F7x создан для тех, кто живет быстро — быстро ускоряется, быстро выбирает, быстро влюбляется, быстро зарабатывает. Это динамичные личности, которые ненавидят замедление и хотят, чтобы их узнавали. Поэтому на динамику и эмоции в рекламной кампании мы сделали основной упор. И кажется, что получилось здорово.
Кампания реализована в онлайн-форматах — OLV, баннеры, SMM — и поддержана размещением в дилерских центрах и каталоге. Закупкой размещения занималось агентство Media Wise (MediaDirection Group).
Состав творческой группы:
«Хавейл Мотор Рус» (клиент)
Исполнительный директор: Андрей Акифьев
Заместитель маркетинг-директора: Дмитрий Демидов
Руководитель цифрового маркетинга: Екатерина Чербарь
Менеджер по маркетинговым коммуникациям: Денис Тарасевич
Специалист по цифровому маркетингу и контенту: Нурия Ситдикова
Специалист по маркетингу: Анастасия Лагутина
BBDO (коммуникационное агентство)
Креативный директор: Сергей Кожевников
Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев
Старший арт-директор: Сергей Егоров
Арт-директор: Анастасия Толбатова
Копирайтер: Сергей Фёдоров
Руководитель интегрированной команды: Мария Берда
Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов
Продюсер: Виталий Митякин
Технический дизайнер: Александр Быков
MediaWise (MediaDirectionGroup)
Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова
Аккаунт-директор: Наталья Кучукова
Руководитель группы: Наталья Орлова
Старший менеджер по медиапланированию: Никита Карев
Менеджер по медиапланированию: Мария Трепова
Исполнительный диджитал директор: Елена Врацкая
Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина
Старший диджитал-менеджер: Дмитрий Мулыгин
Диджитал-менеджер: Валерия Варварюк
Angels & Co и CG Company (продакшен)
Генеральный продюсер Angels& Co: Елена Волошина
Продюсер: Ольга Кириллова
Режиссер-постановщик: Иван Кузьмин
Оператор-постановщик: Александр Андерсон
Режиссер монтажа: Александр Шатилов
Художник-постановщик: Татьяна Калинина
Директор съемочной группы: Юрий Иващенко
Генеральный продюсер CG Company: Антонина Ляшенко
Креативный директор студии графики CG Company: Марго Загоскина
«Фреш» (продакшен)
Продюсер: София Ан
Фотограф: Сергей Крестов