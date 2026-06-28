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18+
28.06.2026 в 12:58

Havaianas превратил 4,5 тыс. пар шлепанцев в гигантский флаг Бразилии

Инсталляция в Рио-де-Жанейро стала продолжением истории культовой модели бренда

Бразильский бренд Havaianas создал масштабную инсталляцию в Рио-де-Жанейро, собрав национальный флаг из 4,5 тыс. пар фирменных шлепанцев. Арт-объект разместили на одной из самых известных туристических точек города, смотровой площадке Морру-да-Урка.

Кампания построена вокруг детали, давно ставшей частью айдентики бренда. В 1998 году Havaianas добавил небольшое изображение флага Бразилии на ремешок специальной серии шлепанцев, выпущенной в поддержку национальной сборной на Чемпионате мира по футболу. Модель быстро стала хитом и вошла в постоянную коллекцию компании.

Спустя почти три десятилетия бренд масштабировал этот визуальный символ. Вместо того чтобы разместить флаг на шлепанцах, Havaianas использовал сами шлепанцы для создания национального флага.

После завершения акции часть использованных шлепанцев раздали посетителям, превратив инсталляцию в сувенир и дополнительную точку контакта бренда с аудиторией.

Флаг ЧМ-2026 Havaianas
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