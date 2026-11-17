15 октября онлайн-кинотеатр Оkkо дополнил масштабную рекламную кампанию для сериала «Полураспад» с помощью нового продукта Сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» «Все включено». Благодаря специальным настройкам охвата рекламная кампания обеспечила более 120 млн рекламных контактов и охватила свыше 30 млн человек за один день. Это позволило создать мощный информационный импульс вокруг премьеры и усилить интерес к сериалу перед выходными. Уже на следующий день после запуска команда Okko получила первые измеримые результаты: исследование Brand Lift* зафиксировало рост ключевых бренд-метрик, а анализ трафика позволил оперативно оценить влияние размещения на посещаемость ресурсов рекламодателя.

«Полураспад» — художественный сериал Максима Свешникова с Анной Михалковой и Филиппом Янковским в главных ролях о Тоцких войсковых учениях с применением ядерного оружия 1954 года. Масштабная историческая драма охватывает две эпохи и рассказывает про семью, чья судьба становится отражением тысяч других, вписанных в одну большую историю.

Задача

Сделать премьеру заметной для широкой теле- и диджитал-аудитории. OTS (Opportunity To See — «возможность увидеть») — 60 млн. Охват — 20 млн.

Барьер

Высокая конкуренция за внимание в день релиза, необходимость быстро связать сериал именно с Okko и получить измеримый бренд-эффект.

Реализация

Для решения задачи Okko использовал продукт «ЭВЕРЕСТ» «Все включено» — комплексное решение, объединяющее возможности ТВ- и диджитал-активов «Национальной Медиа Группы». Ключевой особенностью кампании стала специальная настройка на максимизацию охвата в течение дня. Она позволила синхронизировать размещения на разных площадках, усилить присутствие сериала в медиасреде и обеспечить дополнительный охват сверх гарантированного объема.

15 октября, в день премьеры, спонсорские блоки с рекламой сериала выходили каждый час на телеканалах НМГ — в специальных позициях, помогавших выделить рекламное сообщение среди других роликов и привлечь внимание аудитории. В диджитал-размещении кампания охватила аудиторию холдинга различными видеоформатами в течение дня, включая рекламу в диджитал-ТВ и на сайтах телеканалов.

Результаты

Для оценки результата 16 октября было проведено исследование Brand Lift. В нем приняли участие более 2 тыс. респондентов. Тестовая группа — пользователи, которые видели 15 октября рекламу сериала Okko на активах НМГ, благодаря продукту «Все включено». Контрольная группа — пользователи, которые не видели рекламу сериала с помощью реализованного решения («Всё включено»).

Результаты показали положительную динамику ключевых бренд-метрик, несмотря на высокие значения по контрольной группе, сформированные масштабным продвижением в других каналах коммуникации:

Запоминаемость рекламы Okko выросла с 29,4% в контрольной группе до 35,4% в тестовой — на 6,0 процентного пункта.

Ассоциация сериала «Полураспад» с брендом онлайн-кинотеатра Okko увеличилась с 41,0% до 51,4% — на 10,4 процентного пункта.

Запоминаемость рекламного сообщения Okko выросла с 29,2% до 37,9% — на 8,7 процентного пункта.

Параллельно совместно с Platforma команда сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» и Okko оценила влияние размещения на трафик на ресурс рекламодателя: конверсия уникальных пользователей в посещение онлайн-кинотеатра составила 10,1% для диджитал-Web и 7,2% для диджитал-Mob. Для размещения в диджитал-Smart TV показатель достиг 1,2%, для эфирного ТВ — 0,8%.

Анализ распределения посетителей Okko по каналам показал, что 63% аудитории, посетившей сервис, пришлось на эфирное ТВ, 21% — на диджитал-Smart TV, 11% — на диджитал-Web и 5% — на диджитал-Mobile.

Анализ подтвердил эффективность комплексного подхода к продвижению. Диджитал-Web и -Mob, как более перфоманс-ориентированные каналы, показали наиболее высокую конверсию в посещение Okko, а основной объем трафика обеспечили размещения на больших экранах — спонсорские интеграции на телеканалах холдинга и специальные рекламные форматы на активах НМГ в среде Smart TV.

За один день кампания обеспечила более 120 млн OTS и охватила свыше 30 млн человек.

Совместный анализ бренд-метрик и трафиковых показателей позволил Okko получить комплексную картину результатов кампании уже на следующий день после ее запуска и использовать полученные данные для оптимизации дальнейшего размещения.

Андрей Ивашкевич, директор по медиа Okko: Большая премьера должна становиться событием, а задача медиа — превращать интерес к сериалу в выбор Okko. Поэтому в продвижении «Полураспада» мы сделали ставку на концентрацию ТВ и диджитал в день старта. Пакет «Все включено» усилил основную кампанию и обеспечил охват более 30 млн человек за сутки. Ключевой для нас результат — усиление связи сериала с Okko: в тестовой группе этот показатель оказался на 10,4 процентного пункта выше, чем в контрольной. Именно так мы оцениваем качество охвата — зритель должен запомнить и премьеру, и площадку, на которой будет ее смотреть.

Вадим Гречишкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ»: Коммерческий запуск продукта «Все включено» — это осуществившаяся мечта со сроком больше 2 лет. Идеологически, как человеку, который много лет отработал на стороне маркетинга, мне хотелось создать продукт, который позволит рекламодателю почувствовать за один день всю мощь и синергию медийных активов холдинга. Кажется, нам удалось это сделать не только с перевыполнением плановых медиа-значений, но и в ценовых бенчмарках рынка и рекламодателя. Но еще важнее было сформировать рыночный бенчмарк по ad-hoc* аналитике подобных размещений. Объективно понимать как сработало продвижение на следующий день — это роскошь для классических медиа, но при этом это базовая потребность любого рекламодателя, который строит data-driven** маркетинг.

*Ad-hoc аналитика — «специально для этого случая», точечный разовый анализ, который запускается под определенную ситуацию.

**Data-driven — «основанный на данных», подход к управлению, при котором стратегические и операционные решения опираются на факты, измеримые показатели и результаты аналитики.