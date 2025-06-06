Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского

Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ) установила и подключила цифровой инвентарь в новом терминале Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (управляется УК «Аэропорты Регионов») в рамках согласованной рекламной концепции, которая учитывает архитектурные особенности футуристичного здания. Russ является официальным рекламным оператором аэропорта. Экраны расположены в зонах с высоким пассажиропотоком, таких как зал регистрации на рейсы, зал ожидания вылетов и зал выдачи багажа. В залах вылета и прилета нового терминала установлены цифровые ситиформаты.
Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ:
Новый терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского стал третьим терминалом в России, где рекламная концепция Russ была разработана еще на стадии проектирования. Ранее по такому же принципу мы оснастили инвентарем новые терминалы аэропортов Новокузнецка и Южно-Сахалинска. Рекламные концепции учитывают направление движения пассажиров и среднее время ожидания в разных зонах, что, в свою очередь, позволило оптимально распределить различные рекламные форматы для взаимодействия с целевыми аудиториями в разных зонах терминала.
Александра Грудцына, начальник департамента неавиационной коммерции УК «Аэропорты Регионов»:
Аэропорт Петропавловск-Камчатский — воздушные ворота Камчатского края. Ежегодно он обслуживает свыше 900 тыс. пассажиров, и трафик постоянно растет. Наши посетители привыкли к высоким стандартам навигации и современным цифровым форматам. Мы постарались сделать новый терминал максимально технологичным, и цифровой инвентарь Russ органично дополнил его облик.