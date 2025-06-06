Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.06.2025 в 14:30

Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского

Экраны расположены в залах регистрации, ожидания и выдачи багажа, в залах вылета и прилета размещены цифровые ситиформаты

1
Реклама
РУСС АУТДОР ООО | www.russoutdoor.ru
erid:2W5zFHSpVUC

Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ) установила и подключила цифровой инвентарь в новом терминале Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского (управляется УК «Аэропорты Регионов») в рамках согласованной рекламной концепции, которая учитывает архитектурные особенности футуристичного здания. Russ является официальным рекламным оператором аэропорта. Экраны расположены в зонах с высоким пассажиропотоком, таких как зал регистрации на рейсы, зал ожидания вылетов и зал выдачи багажа. В залах вылета и прилета нового терминала установлены цифровые ситиформаты.

Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ:

Новый терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского стал третьим терминалом в России, где рекламная концепция Russ была разработана еще на стадии проектирования. Ранее по такому же принципу мы оснастили инвентарем новые терминалы аэропортов Новокузнецка и Южно-Сахалинска. Рекламные концепции учитывают направление движения пассажиров и среднее время ожидания в разных зонах, что, в свою очередь, позволило оптимально распределить различные рекламные форматы для взаимодействия с целевыми аудиториями в разных зонах терминала.

Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского

Александра Грудцына, начальник департамента неавиационной коммерции УК «Аэропорты Регионов»:

Аэропорт Петропавловск-Камчатский — воздушные ворота Камчатского края. Ежегодно он обслуживает свыше 900 тыс. пассажиров, и трафик постоянно растет. Наши посетители привыкли к высоким стандартам навигации и современным цифровым форматам. Мы постарались сделать новый терминал максимально технологичным, и цифровой инвентарь Russ органично дополнил его облик.

Russ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.