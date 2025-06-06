Russ запустила цифровые экраны в новом терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского

Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ:

Новый терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского стал третьим терминалом в России, где рекламная концепция Russ была разработана еще на стадии проектирования. Ранее по такому же принципу мы оснастили инвентарем новые терминалы аэропортов Новокузнецка и Южно-Сахалинска. Рекламные концепции учитывают направление движения пассажиров и среднее время ожидания в разных зонах, что, в свою очередь, позволило оптимально распределить различные рекламные форматы для взаимодействия с целевыми аудиториями в разных зонах терминала.