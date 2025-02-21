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18+
21.02.2025 в 12:00

Группа Russ купила самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет»

ГК стала лидером рынка цифровой рекламы вне дома в Самаре

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Группа компаний Russ завершила сделку по приобретению самарского оператора наружной рекламы «Профимаркет». В результате ГК заняла лидирующую позицию по количеству цифровых поверхностей в Самаре. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Russ.

«Профимаркет» работает на самарском рынке наружной рекламы с 2021 года. Цифровые билборды оператора размещены на главных улицах города.

Антон Комаров, директор регионального департамента группы Russ:

Данная сделка позволила группе Russ нарастить свое присутствие и стать номером один по количеству цифровых поверхностей в городе. Таким образом, еще больше рекламодателей смогут воспользоваться возможностями экосистемы Russ, которая позволяет проводить рекламные кампании различных масштабов — от локальных до федеральных.

В 2024 году Russ приобрела петербургскую компанию «Медиа Простор», новосибирского оператора «Транспортная реклама», омскую «Компанию СТА», тамбовский «Билборд-68».

Самара Сделки Группа Russ
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