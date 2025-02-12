Группа Russ получила право продаж инвентаря калининградского оператора «БигБорд»

Группа компаний Russ с 1 марта начнет продавать рекламу на инвентаре калининградского оператора «БигБорд» (торговая марка K!Board). Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.
Стороны подписали соглашение о партнерстве. Согласно документу, Russ получает эксклюзивное право продаж инвентаря «БигБорда». В перспективе партнеры заменят часть рекламных конструкций на цифровые.
«БигБорд» — один из крупнейших операторов наружной рекламы в Калининграде. Компании принадлежит больше 100 рекламных конструкций разных форматов, в том числе цифровых. Инвентарь размещен в местах с высоким уровнем трафика.
Антон Комаров, директор регионального департамента Russ:
Данное соглашение позволит нам существенно нарастить присутствие на рынке наружной рекламы Калининграда. Этот прекрасный город является крупным туристическим центром: в 2024 году его посетили более 2 млн человек из самых разных регионов нашей страны, и по прогнозам в 2025 году эта цифра значительно увеличится. Мы уверены, что это партнерство позволит ускорить цифровизацию инвентаря в Калининграде, и местный рынок наружной рекламы получит дополнительный импульс к развитию.