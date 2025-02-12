Группа Russ получила право продаж инвентаря калининградского оператора «БигБорд»

Антон Комаров, директор регионального департамента Russ:

Данное соглашение позволит нам существенно нарастить присутствие на рынке наружной рекламы Калининграда. Этот прекрасный город является крупным туристическим центром: в 2024 году его посетили более 2 млн человек из самых разных регионов нашей страны, и по прогнозам в 2025 году эта цифра значительно увеличится. Мы уверены, что это партнерство позволит ускорить цифровизацию инвентаря в Калининграде, и местный рынок наружной рекламы получит дополнительный импульс к развитию.