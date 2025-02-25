Grow Food запустил бота, который гадает по блинам

Сервис доставки правильного питания Grow Food в Масленичную неделю представил бота, который предсказывает судьбу по блинам. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Бот создан с использованием искусственного интеллекта и работает следующим образом: для получения предсказания нужно сфотографировать свой блин и загрузить фото в бот. Он проанализирует снимок, по количеству дырочек и краям блина расскажет, что приготовила пользователю судьба. Это может быть повышение в карьере, любовь, слава или что-то еще. Кнопка «поделиться» позволит рассказать друзьям о предсказании и погадать вместе.

Также пользователи могут найти в боте гайд по сжиганию килокалорий во время Масленичной недели.