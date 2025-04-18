Grow Food создал плейлист осознанного питания

Сервис доставки еды Grow Food и московский диджей Анастасия Каруцкая (HolyMolly) создали плейлист осознанного питания, под миксы из которого можно замедлиться и насладиться приемом пищи. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Цель проекта — рассказать о важности осознанного питания, при котором человек улавливает сигналы, посылаемые телом о вкусе, удовлетворенности и сытости.

Каждый трек длится столько, сколько в среднем нужно уделить завтраку, обеду, ужину и перекусу. Микс на каждый прием пищи содержит в себе ASMR-звуки еды, будь то шуршание салата, кипение бульона или хруст моркови.

Динамика треков подобрана по нарастающей: утро начинается энергично, обед и полдник проходят бодро, а ужин завершается спокойно. Перед каждым миксом пользователи услышат медитативные аффирмации, помогающие настроиться на прием пищи.

Илона Тризно, директор по маркетингу Grow Food: Ритм жизни диктует нам свои правила, которые приводят к тревогам, стрессу, к тому, что мы забываем, что мы едим и едим ли вообще. Наши клиенты рассказали нам, что порой не успевают почувствовать вкус блюд. Тогда в чем смысл? Еда — это не только про «поесть», но и про удовольствие от процесса, поэтому мы с командой решили, что хотим помочь людям научиться питаться осознанно, запоминать, что мы едим, ощущать вкус и наслаждаться им. Тем самым снизить уровень стресса, тревог и внести больше простых радостей в жизни людей.

Композиции можно услышать на сайте и в приложении «Яндекс Музыка». Также в проекте поучаствовали нутрициолог Мария Соколова и психолог по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина. Эксперты рассказали о важности осознанного питания и создании полезных привычек.

Согласно опросу Grow Food, 35% опрошенных россиян завтракают на бегу. 72% молодых людей и 28% девушек готовы обходиться без завтрака по утрам, если опаздывают. Во время обеда 55% респондентов смотрят видео и сериалы.