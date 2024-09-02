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02.09.2024 в 14:43

Сервис Grow Food откроет свои кафе в Москве

Ранее компания запустила несколько точек в Петербурге

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Сервис доставки рационов Grow Food планирует запустить кафе в Москве под названием Grow Food Daily. Они откроются в ЖК Victory Park, башне «Федерация» «Москва-сити», торговом центре «Черемушки». Об этом сообщает портал Shopper’s.

Сейчас компания набирает сотрудников через рекрутинговые сайты. В объявлениях формат заведений описывается как кафе с готовой едой и specialty-кофе.

Представитель Grow Food сообщил порталу, что в Москве и Петербурге компания намерена открывать заведения самостоятельно. Других подробностей собеседник не озвучил.

В июне сообщалось, что Grow Food решил развивать свои офлайн-точки по франшизе. Отмечалось, что новые кафе появятся на небольших площадях в офисных и торговых центрах, а также в вузах и транспортных хабах.

В апреле CEO розничного направления Grow Food Максим Яковлев, рассказывая о планах запустить офлайн-заведения, отмечал, что франшиза поможет быстрее масштабировать такой бизнес. Эксперт говорил, что предложение особенно актуально для регионов, поскольку там количество точек, специализирующихся на продаже готовой еды, значительно меньше, чем в Москве.

Тогда же Grow Food размещал вакансии в Санкт-Петербурге. Сейчас, по данным 2ГИС, в Северной столице открылись уже три кафе бренда — в бизнес-центрах «Петровский форт» и Nobius и в отдельно стоящем здании на улице Профессора Попова.

Москва Grow Food готовые рационы питания
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