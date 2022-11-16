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18+
16.11.2022 в 15:20

Почувствуй вкус свободной земли: «Громкие рыбы» сняли рекламу шоколада из Казахстана

Команда представила креатив на тему релокации

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«Громкие рыбы» представили новый видеоролик — его главный герой обретает вкус свободы, получив в подарок плитку шоколада «Казахстанский». Креаторы иронично обыграли не только этимологию названия республики, но и актуальный контекст релокации: главный герой нагружен вещами и чемоданом, а его радушно встречают на «свободной земле».

Как отметили в агентстве, шоколад «Казахстанский» — визитная карточка страны, его голубую с золотом обёртку в виде национального флага узнают за пределами страны.

Ранее «Громкие рыбы» представили несогласованную рекламу соды — получилась ода бедности, которая вызвала хейт в комментариях.

О работе продакшена в Казахстане Sostav рассказали в Vilka и Big Bag Films. Команда поделилась своими наблюдениями по организации работы в регионе.

Казахстан Громкие рыбы Релокация
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