Продакшн в Казахстане: люди, инсайты и техника

В условиях новой реальности российский рекламный рынок значительно расширил географию своего присутствия — одним из популярных мест для релокации сотрудников агентств и сервисов видеопроизводства стал Казахстан. Например, продакшены Vilka и Big Bag Films объединились и создали в новом для них регионе ADPT.pro. Его представители поделились с Sostav, какие преимущества есть у съёмок в Казахстане, а также рассказали об особенностях работы в стране.

Контекст

За последний месяц из России уехало по разным данным от 200 до 300 тыс. граждан. Немалая часть из них — это люди креативных профессий: дизайнеры, креаторы, копирайтеры, работники из сферы IT, SMM и, конечно, профи из мира видеопроизводства. По информации от наших коллег разных московских продакшенов, релоцировались от 30 до 50% их сотрудников, фрилансеров и подрядчиков. Это люди из самых разных звеньев в сфере видеопроизводства: не только «удалёнщики» (сценаристы, графики и дикторы), но «полевые» — режиссёры, операторы, продюсеры, гаферы и механики.

К чему это привело? Во-первых, к приостановке, заморозке, а в ряде случаев и полной отмены съёмок проектов. Во-вторых, кадровый дефицит вместе с рядом других затяжных экономических проблем провоцирует высокий спрос, за которым следует рост цен на рынке продакшена. В-третьих, к неопределённости и рискам. Отток специалистов не заканчивается, а рассчитывать на них и строить планы нужно уже сегодня.

Очевидно, что та реальность, в которой живет Россия последние полгода, с нами надолго. В связи с этим возникает вопрос не просто решить проблему нормального функционирования целой индустрии «здесь и сейчас», а диверсифицировать бизнес, то есть наладить его работу за пределами границ.

Новые возможности

Почему мы выбрали Казахстан для продолжения бизнеса? Это уже давно прогрессивная страна с точки зрения создания видео. Всем известен Тимур Бекмамбетов, который покорил не только свою родину, а затем Россию, но и Голливуд. В плеяде более молодых режиссеров одним из флагманов считается Айсултан Сеитов, который уехал из Казахстана учиться кино в США. Сегодня он снимает клипы мировым звездам.

Но это только самая видимая на весь мир верхушка мощного айсберга, большая часть которого скрыта — в самом Казахстане. В этой стране с древнейшей историей и чтимыми традициями вот уже как пару десятилетий снимают большое кино и сериалы высокого уровня: Netflix снял в Казахстане сериал «Марко Поло», а Disney — фильм «Мулан». В республике особое место занимают яркие клипы, а также реклама для внутреннего рынка и для крупных мировых брендов.

В Казахстане мы познакомились с высококлассными специалистами в области создания видео любой сложности, нашли и проверили техническую базу — ренталы и студии, объездили натурные места и теперь готовы поделиться своими открытиями.

Местный продакшн

В Казахстане есть интересные продакшены во всех нишах: от тех, кто сотрудничает с международными брендами до небольших команд видеографов. Но всех их объединяет высокий уровень профессионализма.

В отличие от России, где рынок видеопроизводства до недавнего времени был переполнен, а разница в уровнях компаний и качестве продукта были большими, в Казахстане нет такого изобилия продакшенов, поэтому между командами есть высокая конкуренция.

Например, это QARA, ANKL motion control system, Chilly production, Octopus Studio и AnyKey — большинство из них уже имеют опыт оказания продакшн-сервиса для крупных иностранных видеокомпаний и открыты для сотрудничества с российским рынком.

Также в регионе существует большая база техники и оборудования для съёмок. От любых камер самых последних моделей до осветительных приборов любых мощностей, от кранов и моушн-контроля с рельсами от Ankl (будут покруче Bolt и Kuka) до складных шатров и киношных минивэнов.

Профессионалов во всех нишах видеопроизводства в республике хватало последние годы, а сегодня к ним присоединились еще и уехавшие российские специалисты. Поэтому выбор велик. Как и разница в гонорарах в сравнении с профи в продакшенах Москвы. Например, рабочий день осветителя в Казахстане в среднем стоит от 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. В Москве такой же специалист выйдет на проект не менее, чем 10 тыс. руб. за смену.

А ещё в Казахстане нет профсоюзов и прогрессивных переработок — с этим всё несколько проще, чем у нас. Примерно такая же разница в гонорарах дольщиков, фокус-пуллеров и других технических работников. Смена топовых казахстанские режиссеров, умеющих снять рекламу любой сложности, стоит от 100 тыс. руб. до 400 тыс. рублей. Высококлассные операторы возьмутся за проект от 40 тыс. руб. до 70 тыс. руб. за день работы. Очевидна экономия более, чем в два раза.

Что касается локаций, здесь есть всевозможные стихии и состояния ландшафта. В Казахстане можно снять все — от постапокалиптического «Безумного Макса» до футуристического «Марсианина». Всё это означает, что организовать натурные съёмки в республике — можно, а результат будет потрясающим.

(Не)решённые вопросы

Всё ли так позитивно и безоблачно в контексте переезда продакшенов в Казахстан? Безусловно, нет, и проблемы могут появиться, исходя из конкретных задач. Пока сложно предположить, какие именно, но пара вопросов у нас уже появилось.

Актёры. Не то, чтобы их не было в Казахстане, но все-таки это не тот выбор, который существует в российских мегаполисах. Важна проверенная база, опыт сотрудничества, понимание возможностей. Да и определенная типажность, внешность, которые попросту могут не встретиться в Казахстане, никто не отменял.



Но этот вопрос решаем: всегда можно привезти на съёмки практически любого артиста из России, добавив к его гонорару суточные и оплатив командировочные расходы. Конкуренция тоже усиливает рост — уже сейчас талантами в кадре занимаются четыре крупных кастинг-агентства.

Павильоны. Равного по масштабам «Главкино» в Казахстане мы не видели. Однако для большинства задач павильоны есть — они полностью подготовлены для съёмок кино и рекламы.

Старые условия

Бухгалтерия. Вспомните: до нынешнего года, как часто у вас вставал вопрос по оформлению финансовой и юридической документации между продакшеном и клиентом? Разве ранее заказчик испытывал какие-то проблемы с этим аспектом? Ничего не поменялось и сегодня: мы уже знаем, как решить эти вопросы удалённо даже из другой страны. Никаких проблем, новых условий, проволочек в документообороте нет и не будет.



Во-первых, в России у нас как раз остались специалисты в этих вопросах. Во-вторых, у Казахстана давние и упрощенные отношения с Россией в плане финансовых отношений. В-третьих, у нас протестированы цепочки получения средств из-за рубежа для реализации проектов в России и в Грузии.

Съёмки. Разобрались, что в самом Казахстане есть любая доступная база оборудования, самые разные специалисты, роскошные места для натурной съемки и даже актеров можно привезти из России. Но что делать, если клиенту неудобно покидать Россию, несмотря на фантастический кейтеринг и радушие местных?

Вы ещё помните про локдаун? Именно тогда мы научились снимать удалённо: с прямой трансляцией плейбека, которая возможна в любую точку мира. Примеры: реклама Galbani Mozzarella для агентства Arena и клиента Lactalis, сериал «МыВместе» для Viber — полностью бесконтактный, где даже съемочная группа была удалена от актера на тысячи километров.

Постпродакшн. С этой стадией производства видео ситуация самая простая и не требует длинных пояснений. Все осталось также, как и было ранее: уже не первый год специалисты, работающие на постпродакшене, делают это удалённо.

Выводы

Мы выяснили, что в Казахстане снимать видео любой сложности и под разные задачи, во-первых, возможно — есть профессионалы, техника, ресурсы, локации. Во-вторых, это выгодно — все вышеперечисленное стоит дешевле, а что-то — в разы по сравнению с крупными российскими городами (и, особенно, с Москвой).

В-третьих, это безопасно — с точки зрения нашего контроля и отлаженности процессов у местных продакшенов. В-четвертых, это удобно — не нужно самим по крупицам искать оставшихся в России специалистов и создавать из них команду под какие-то задачи.

Наш опыт запуска сервиса в Казахстане уже адаптируется для съёмок в Грузии, Турции, Армении и Таиланде. В нашем деле границы лишь в голове.

Состав творческой группы:

Автор статьи, режиссёр и креатор в Vilka: Антон Митько

Креативный продюсер в Vilka: Иван Ус

Генеральный продюсер Big Bag Films: Алексей Стасюк