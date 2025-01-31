Тейлор Свифт будет ведущей церемонии «Грэмми»

Американская певица Тейлор Свифт проведет 67-ю церемонию вручения премии «Грэмми». Об этом сообщает Ассоциация звукозаписывающих компаний в соцсети X. Шоу состоится 2 февраля в Лос-Анджелесе.

В прошлом году Свифт установила рекорд по количеству завоеванных статуэток «Грэмми», став четырехкратной обладательницей награды в категории «Альбом года». По числу призов за лучший альбом она обошла Фрэнка Синатру, Стиви Уандера и Пола Саймона, которые удостаивались наград по три раза.

В этом году Тейлор Свифт номинирована в шести категориях за свой 11-й альбом The Tortured Poets Department. Среди них — «Альбом года», «Лучший вокальный поп-альбом» и «Песня года» («Fortnight»). Всего у 35-летней исполнительницы 14 наград «Грэмми» из 52 номинаций.

Премия «Грэмми» была учреждена в 1958 году Национальной академией искусства и науки звукозаписи США. Статуэтка, выполненная в виде позолоченного граммофона, считается одной из главных наград в музыкальной индустрии.