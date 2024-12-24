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24.12.2024 в 19:01

На «Госуслугах» запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами

Водителя можно будет уведомить, что его машина блокирует проезд

В мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» в ближайшее время появится сервис для обмена сообщениями между автомобилистами. Об этом пишет РИА Новости.

Собственнику машины по государственному регистрационному знаку можно будет отправить сообщение, используя шаблоны. Так, автовладельцу можно будет сообщить о ДТП, сработавшей сигнализации, спущенном колесе и открытом окне в машине, а также о том, что транспортное средство блокирует проезд.

Автовладелец сможет ответить отправителю сообщения с помощью готовых шаблонов. Функцию пользователи смогут подключить в личном кабинете на «Госуслугах».

Ранее портал «Госуслуги» начал тестировать новую версию робота Макса с генеративным искусственным интеллектом и добавил функцию «Начните бизнес онлайн».

госуслуги автовладельцы
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