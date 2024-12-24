На «Госуслугах» запустят сервис для обмена сообщениями между автомобилистами

В мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» в ближайшее время появится сервис для обмена сообщениями между автомобилистами. Об этом пишет РИА Новости.

Собственнику машины по государственному регистрационному знаку можно будет отправить сообщение, используя шаблоны. Так, автовладельцу можно будет сообщить о ДТП, сработавшей сигнализации, спущенном колесе и открытом окне в машине, а также о том, что транспортное средство блокирует проезд.

Автовладелец сможет ответить отправителю сообщения с помощью готовых шаблонов. Функцию пользователи смогут подключить в личном кабинете на «Госуслугах».

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