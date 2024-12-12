«Госуслуги» тестируют новую версию робота Макса с генеративным ИИ

На «Госуслугах» тестируют обновлённого робота-помощника Макса. Он получил новый дизайн и стал использовать две российские большие языковые модели. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры.

Теперь робот даёт более точные ответы без лишней информации, отвечает на сложные вопросы и учитывает ситуацию пользователя, создаёт пошаговые инструкции под конкретные запросы. Также Макс учитывает контекст, в результате диалог больше похож на живое общение. Ещё виртуальный помощник умеет использовать для ответа не только диалоговые навыки, но и контент из описания услуг.

Изменился и внешний вид цифрового помощника: добавили куртку, кроссовки и пальцы, которыми удобно показывать направление действий. Минцифры провело конкурс среди российских дизайн-студий и выбрало облик робота из более чем 50 вариантов.

Для ответа на вопросы пользователей применяется доверенная база знаний «Госуслуг». Специальный доработанный поисковый механизм отбирает наиболее подходящие варианты ответов. Нейросеть принимает решение о возможности сгенерировать нужный контент из предложенного: извлекает часть информации или, наоборот, объединяет данные, чтобы дать более полный ответ.

При обработке вопроса нейросеть следует промптам, в которых описано, как она должна себя вести. В числе правил: давать только достоверную информацию, не придумывать и уважительно отвечать.