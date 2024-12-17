На портал «Госуслуги» добавили функцию «Начните бизнес онлайн»

На портал «Госуслуги» добавили новую жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн». Все услуги для регистрации своего дела собраны в одном месте. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, его слова цитирует «Интерфакс».

Предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, кассу, товарный знак, выбрать систему налогообложения, нужные меры поддержки, получить лицензию и разрешение.

В феврале 2024 года правительство России запустило на «Госуслугах» и портале МСП.РФ сервисы по принципу жизненных ситуаций для предпринимателей. В частности, это услуги по организации логистики грузов, запуску турфирмы или открытию аптеки. Сейчас на «Госуслугах» и МСП.РФ представлено 17 федеральных жизненных ситуаций.

Ранее «Госуслуги» начали тестировать новую версию робота Макса с генеративным искусственным интеллектом. Цифровой помощник отвечает на сложные вопросы и учитывает ситуацию пользователя.