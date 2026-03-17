17.03.2026 в 06:10

Госдума просит ФАС проверить компании на «зарплатный сговор»

Работодатели могут договариваться не переманивать специалистов и  искусственно сдерживать рост зарплат

В Государственной думе предложили проверить компании на возможный «зарплатный сговор». Поводом стала информация о том, что работодатели могут договариваться между собой не переманивать дефицитных специалистов и тем самым сдерживать рост их зарплат, сообщает РБК.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой провести соответствующую проверку. В письме депутат ссылается на публикацию РБК, в которой говорится о неформальных договоренностях между российскими компаниями, когда работодатели согласовывают между собой подходы к найму, чтобы не переманивать друг у друга редких специалистов и ограничивать рост их заработной платы.

Лантратова назвала такую практику тревожной. По ее мнению, подобные договоренности могут означать фактическое согласование кадровой и зарплатной политики между работодателями. В результате конкуренция за квалифицированных работников подменяется искусственным сдерживанием оплаты труда и снижением трудовой мобильности, но дает преимущества компаниям, участвующим в таких соглашениях.

Лантратова подчеркнула, что работодатели должны бороться за специалистов в условиях честной конкуренции, а не заключать кулуарные договоренности. По ее словам, если подобные практики действительно существуют, они могут негативно влиять на доходы граждан и замедлять развитие экономики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году спрос на персонал в розничной торговле вырос на 60% год к году, а особенно заметно увеличилась потребность в управленцах. Число вакансий для директоров магазинов увеличилось на 86%.

