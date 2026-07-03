Закон о криптовалютах перенесли на сентябрь

Запуск нового регулирования рынка криптовалют в России откладывается как минимум до сентября 2026 года. Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который первоначально планировалось ввести в действие с 1 июля, пока не прошел второе чтение в Госдуме. Причиной переноса стали многочисленные поправки и необходимость дополнительных согласований между профильными ведомствами, сообщает «Коммерсант».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтения законопроекта ориентировочно состоятся 21 июля. После одобрения Советом Федерации и подписания президентом документ может вступить в силу с 1 сентября. Закон должен установить единые правила обращения цифровых валют, включая требования к лицензированным посредникам, цифровым депозитариям и организаторам торгов.

Одной из наиболее обсуждаемых тем при доработке документа стало хранение криптовалюты. В обновленной редакции законопроекта предполагается разрешить инвесторам выводить цифровые активы стоимостью до 100 тыс. руб. на личные Web-кошельки. Изначально планировалось, что все криптоактивы будут храниться исключительно в цифровых депозитариях под контролем российских операторов.

Даже после принятия закона полноценный запуск рынка займет еще несколько месяцев. Банку России предстоит разработать подзаконные акты, которые определят порядок работы новой инфраструктуры. По оценкам регулятора, необходимые нормативные документы могут быть готовы к ноябрю.

Между тем крупнейшие участники рынка уже готовятся к запуску: Московская биржа тестирует инфраструктуру для торговли криптовалютой, а финансовые компании разрабатывают решения для хранения и покупки цифровых активов.