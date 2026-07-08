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08.07.2026 в 14:55

Госдума приняла закон о добанкротной санации компаний

Цель инициативы — усилить реабилитационную составляющую института банкротства

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит механизм добанкротной санации юридических лиц. Это позволит компаниям избежать банкротства. Об этом пишет агентство «Прайм».

Согласно закону, компании смогут договариваться с кредиторами до полноценного банкротного процесса. Санация может быть адресной или комплексной (если балансовая стоимость активов должника превышает 1 млрд руб.).

Комплексное соглашение должно содержать условия удовлетворения требований кредиторов должника (в том числе тех, которые не участвуют в заключении документа) и будет утверждаться арбитражным судом.

Если большинство независимых кредиторов поддержат восстановление компании, комплексное соглашение сможет распространяться на кредиторов, которые в нем изначально не участвовали.

Если стороны не смогли договориться, можно будет реструктуризовать долги. Суд может утвердить план восстановления сроком до четырех лет с возможностью продлить его еще на четыре года. Сразу погашать долги в полном объеме не потребуется. Нужно будет, чтобы обязательства были урегулированы по утвержденному плану.

В рамках реструктуризации антикризисный управляющий проанализирует финансовое состояние должника, будет контролировать платежи, вести реестр требований, созывать собрания кредиторов и отслеживать ход исполнения плана.

Госдума Банкротство закон
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