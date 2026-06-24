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24.06.2026 в 18:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о срочной приостановке продаж опасных товаров

Надзорные органы смогут выдавать предписание о приостановке или запрете реализации такой продукции без уведомления продавца

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому надзорные органы смогут оперативно приостанавливать или запрещать продажи опасной продукции. Они смогут делать это в том числе через систему маркировки. Об этом пишет «Интерфакс».

Изменения предлагается внести в следующие законы: о государственном контроле, о защите прав потребителей, об основах торговой деятельности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о техническом регулировании.

Согласно законопроекту, надзорные органы смогут выдавать предписание о приостановке или запрете продажи опасной продукции до завершения проверки и без предварительного уведомления продавца. Можно будет приостанавливать или запрещать продажу конкретной партии или всей продукции производителя.

Приостанавливать продажи маркированных товаров можно будет через систему маркировки. Это позволит остановить реализацию продукции у всех продавцов, а не только у того, кого проверяют надзорные органы.

Основания для предписания: результаты исследований, сведения от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в России за 2025 год было заблокировано около 2,3 млрд некачественных или потенциально опасных товаров благодаря действию разрешительного режима на кассах.

Госдума законопроект
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