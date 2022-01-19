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19.01.2022 в 06:10

Госдума одобрила в первом чтении запрет рекламы детских смесей

Инициатива обсуждается уже почти три года

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает рекламу заменителей грудного молока и детского питания для детей до одного года, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает запрет рекламы адаптивных молочных смесей любым способом и в любой форме. В том числе запрещена демонстрация товара, продажа ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, с использованием бонусных товаров, а также путем раздачи образцов и иных способов продвижения объекта рекламирования. Исключение составит только распространение информации в местах проведения медицинских выставок и семинаров, а также в изданиях, предназначенных для медработников.

Законодатели считают, что такая реклама является одним из факторов, приводящих к «необоснованному отказу женщины от грудного вскармливания». Это способствует утрате 10% от всех лет жизни с поправкой на инвалидность среди детей младше пяти лет. Запрет должен положительно сказаться на здоровье населения РФ, подтвердили депутаты.

Предложение запретить рекламу молочных смесей внесли в Совет Федерации ещё в июле 2019 года. Против законопроекта выступала Ассоциация компаний интернет-торговли. В ассоциации считают, что запрет может ограничить открытую продажу смесей в интернете, поскольку фотографии продукции и ее описание можно расценить как информирование покупателя. Не поддержало предложенные изменения в закон «О рекламе» и Министерство сельского хозяйства. В сентябре прошлого года правительство РФ поддержало поправки, но с замечаниями.

Детские смеси Госдума РФ
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