Госдума готова поддержать законопроект об уничтожении незаконного алкоголя

В марте Государственная дума готовится рассмотреть законопроект правительства, который предполагает уничтожение изъятого незаконного алкоголя, пишут «Известия». Позднее будет определен государственный орган, который будет заниматься ликвидацией спиртного. Скорее всего, документ будет принят до конца текущего года.

Против этой инициативы выступили представители ЛДПР и КПРФ, которые предлагают пускать изъятый алкоголь на переработку. В Совете Федерации заговорили о том, что можно национализировать и пускать в оборот нелегальное спиртное, а вот эксперты выступают именно за уничтожение, так как подавляющая часть рынка спиртного представлена контрафактом.

Речь идет о спиртном, которое выявляют таможенные органы, МВД и региональные власти. Сейчас эта мера действует, но пока она касается только поддельного алкоголя.

Пресс-служба правительства: Его принятие потребует внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты, в том числе в части определения федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих уничтожение изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся предметом административного правонарушения.

Николай Арефьев, член КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике: У нас очень любят всё уничтожать. Началось это с санкционки, которую стали незаконно провозить через границу. Уничтожают черную икру, осетровых рыб, сыры, а теперь за алкоголь взялись. Но это нормальные продукты, их же можно или на корм скоту или на техническую переработку отдать. Уничтожать — это ведь не по-хозяйски.

Недавно Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству провести эксперимент, который поможет отработать механизм онлайн-продаж алкоголя. В частности, для продажи предложили использовать Единую биометрическую систему и сайт госуслуг, чтобы подтвердить возраст покупателей. Предполагается, что алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России».